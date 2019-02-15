Son Dakika Haberleri: Kayıp Balıkçının Teknesine Ulaşıldı

Kayıp Balıkçının Teknesine Ulaşıldı

47 dakika önce

Balıkesir'in Manyas ilçesinde gölde balık avlamaya gittiği sırada kaybolan balıkçının kayıp teknesine ulaşıldı.

Kayıp Balıkçının Teknesine Ulaşıldı, System.String[]
Balıkesir'in Manyas ilçesinde gölde balık avlamaya gittiği sırada kaybolan balıkçının kayıp teknesine ulaşıldı. Manyas'ta 12 Şubat tarihinde kendi teknesi ile gölde balık avlamaya gittiği sırada kaybolan Birol Dayı'nın arama çalışmaları aralıksız olarak Balıkesir itfaiyesi su altı arama kurtarma ekibi tarafından sürdürüldü. Olumsuz hava koşullarına rağmen devam eden kayıp arama çalışmaları sonucunda Birol Dayı'nın teknesine Balıkesir itfaiyesi su altı arama kurtarma ekibi tarafından ulaşıldı. Hava muhalefetine rağmen balıkçı dayının arama çalışmaları devam ediyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:31 Kaynak: İHA

Manyas, Balıkesir, Güncel
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