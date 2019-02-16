Son Dakika Haberleri: Kayıp Balıkçının Teknesine Ulaşıldı

Kayıp Balıkçının Teknesine Ulaşıldı

32 dakika önce

Kayıp balıkçının teknesine ulaşıldıBALIKESİR - Balıkesir'in Manyas ilçesinde gölde balık avlamaya gittiği sırada kaybolan balıkçının kayıp teknesine ulaşıldı.

Kayıp Balıkçının Teknesine Ulaşıldı, System.String[]
Kayıp balıkçının teknesine ulaşıldı

BALIKESİR - Balıkesir'in Manyas ilçesinde gölde balık avlamaya gittiği sırada kaybolan balıkçının kayıp teknesine ulaşıldı.
Manyas'ta 12 Şubat tarihinde kendi teknesi ile gölde balık avlamaya gittiği sırada kaybolan Birol Dayı'nın arama çalışmaları aralıksız olarak Balıkesir itfaiyesi su altı arama kurtarma ekibi tarafından sürdürüldü. Olumsuz hava koşullarına rağmen devam eden kayıp arama çalışmaları sonucunda Birol Dayı'nın teknesine Balıkesir itfaiyesi su altı arama kurtarma ekibi tarafından ulaşıldı. Hava muhalefetine rağmen balıkçı dayının arama çalışmaları devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:50 Kaynak: İHA

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