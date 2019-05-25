Son Dakika Haberleri: Kayıp balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor

Kayıp balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor

1 saat önce

Sinop açıklarında 21 Mayıs Salı günü kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları 5. gününde devam ediyor.

Kayıp balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor, System.String[]
Sinop açıklarında 21 Mayıs Salı günü kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları 5. gününde devam ediyor.

Sinop'un Kumkapı Sahili açıklarında kaybolan Suat Öztuğrul'un (48) bulunması için başlanılan arama çalışmaları devam ediyor.

Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "21 Mayıs Salı günü sabah saatlerinde balık avlamak için teknesiyle denize açılmasının ardından kaybolan balıkçı Suat Öztuğrul'un bulunması için 4 gündür arama çalışmaları devam etmekte olup, 1 sahil güvenlik gemisi, 2 sahil güvenlik botu ve 1 helikopter aramalara katılmaktadır" denildi.

Ayrıca çalışmalara dalgıçlarında katıldığı bildirildi. Öztuğrul'un "Suat" isimli teknesiyle birlikte sabah erken saatlerde balık tutmak için denize açıldığı ve teknesinin sahil güvenlik ekiplerince bulunarak limana çekildiği öğrenilmişti. - SİNOP
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 03:36 Kaynak: İHA
Sinop, 3. Sayfa
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