Kayıp balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor
1 saat önce
Sinop açıklarında 21 Mayıs Salı günü kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları 5. gününde devam ediyor.
Sinop
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 03:36 Kaynak: İHA
açıklarında 21 Mayıs Salı günü kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları 5. gününde devam ediyor.
Sinop'un Kumkapı Sahili açıklarında kaybolan Suat Öztuğrul'un (48) bulunması için başlanılan arama çalışmaları devam ediyor.
Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "21 Mayıs Salı günü sabah saatlerinde balık avlamak için teknesiyle denize açılmasının ardından kaybolan balıkçı Suat Öztuğrul'un bulunması için 4 gündür arama çalışmaları devam etmekte olup, 1 sahil güvenlik gemisi, 2 sahil güvenlik botu ve 1 helikopter aramalara katılmaktadır" denildi.
Ayrıca çalışmalara dalgıçlarında katıldığı bildirildi. Öztuğrul'un "Suat" isimli teknesiyle birlikte sabah erken saatlerde balık tutmak için denize açıldığı ve teknesinin sahil güvenlik ekiplerince bulunarak limana çekildiği öğrenilmişti. - SİNOP
TÜİK Başkanı Trafik Kazası Geçirdi
ABD'de Bir Öğretmenin Kız Öğrenciyi Taciz Ettiği Anlar, Saniye Saniye Kaydedildi
Kızını Jimnastiğe Gönderdiği İçin Eleştirilen Sedat Peker: Gerçekten Sizi Anlayamıyorum
160 TL İçin İki Çocuk Babası Çiftçiye Tecavüz Ettiği İddia Edilen Halı Yıkamacı, Suçlamaları Reddetti