Son Dakika Haberleri: Kayıp Balıkçıyı Arama Çalışmalarına Devam Edildi

Kayıp Balıkçıyı Arama Çalışmalarına Devam Edildi

1 saat önce

Balıkesir'in Manyas ilçesinde gölde balık avlamaya gittiği sırada kaybolan Birol Dayı'yı arama çalışmaları bugün de devam etti.

Kayıp Balıkçıyı Arama Çalışmalarına Devam Edildi, System.String[]
Balıkesir'in Manyas ilçesinde gölde balık avlamaya gittiği sırada kaybolan Birol Dayı'yı arama çalışmaları bugün de devam etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, AKUT ve Çanakkale'den gelen dalgıç polislerinin katıldığı arama çalışmaları hava şartlarının olumsuzluğu nedeniyle sona erdi. Ekipler Manyas Gölü'nde kayıp şahsa ulaşamazken, dalgıçlar hava şartları elverdiği süreç içinde gölde aramalarını yaptı. Dalgıç polisler suyun altında arama çalışmalarını yürütürken, bazı ekipler de gölün üstünden arama çalışmalarını sürdürdü. Arama çalışmaları hava şartlarının kötüye gitmesi nedeniyle ara verildi. Arama çalışmalarının yarın da devam edeceği öğrenildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:18 Kaynak: İHA

Manyas Gölü, Manyas, Balıkesir, 3. Sayfa
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