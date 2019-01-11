Kayıp Balıkçıyı Arama Çalışması Devam Ediyor
21 dakika önce
Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında batan balıkçı teknesinde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Sinop
'un Gerze
ilçesi açıklarında batan balıkçı teknesinde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında batan ve 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin kurtarıldığı balıkçı teknesinde kaybolan Murat Yağcı'nın bulunması amacıyla dün akşam ara verilen çalışmalara bu sabah saatlerinde yeniden başlandı. Sahil Güvenlik ekipleri, kuvvetli rüzgara rağmen Gerze açıklarında Murat Yağcı'nın bulunması için çalışmalara devam ediyor.
Gerze ilçesi Döngel mevkisinde dün batan balıkçı teknesinde bulunanlardan Nadir Özer hayatını kaybetmiş, Güray Yılmaz ve Gürkan Çetin kurtarılmış, Murat Yağcı ise kaybolmuştu.
Yılmaz ve Çetin, Gerze'deki tedavilerinin ardından Sinop Devlet Hastanesine sevk edilmişti. - SİNOP
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:27 Kaynak: İHA
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