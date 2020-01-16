Kayıp balıkçıyı arayan TCG Alemdar gemisinin çalışmaları kameraya yansıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayıp balıkçıyı arayan TCG Alemdar gemisinin çalışmaları kameraya yansıdı - Son Dakika

Kayıp balıkçıyı arayan TCG Alemdar gemisinin çalışmaları kameraya yansıdı

6 saat önce

Kilyos açıklarında Rus tankeri ile çarpışarak batan balıkçı gemisinde kaybolan bir kişinin aranmasına devam ediliyor.

Kilyos açıklarında Rus tankeri ile çarpışarak batan balıkçı gemisinde kaybolan bir kişinin aranmasına devam ediliyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Alemdar milli denizaltı kurtarma gemisi ile yapılan arama çalışmaları İhlas Haber Ajansı kameralarına yansıdı.

Sarıyer Kilyos açıklarında geçen hafta Cuma günü Rus tankeri ile çarpışan balıkçı teknesinden 3 kişi kurtarılırken, 3 denizci de kaybolmuştu. Kazanın ardından bölgede çalışma başlayan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Alemdar milli denizaltı kurtarma gemisi, balıkçı teknesinin enkazını bulunduğu bölgeyi tespit etmişti. Alemdar TCG milli denizaltı kurtarma gemisinde bulunan birinci sınıf dalgıçlar, enkazın olduğu yere dalış yaparak, kaybolan balıkçılardan ikisinin cesedine ulaşmış, denizden çıkartılan cenazeler Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine teslim edilerek karaya çıkartılıp Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı.

7/24 esasına göre görev yapan TCG Alemdar gemisi dünde karaya çıkmadan aramalarını aralıksız sürdürdü. Alemdar, sahip olduğu kurtarma sistemleri ile kaza ve arıza durumlarında, personel azami 72 saat içinde ve 600 metre derinliğe kadar ulaşa biliyor. Dünyanın en gelişmiş teknolojilerini üzerinde barındıran gemi, başta denizaltılar olmak üzere zor durumda olan gemilere hızır gibi yardıma koşuyor.

(İHA)

Kayıp balıkçıyı arayan TCG Alemdar gemisinin çalışmaları kameraya yansıdı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:50 Kaynak: İHA
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