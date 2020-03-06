Kayıp balıkçıyı baraj gölünde arama çalışmaları sonlandırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayıp balıkçıyı baraj gölünde arama çalışmaları sonlandırıldı - Son Dakika

Kayıp balıkçıyı baraj gölünde arama çalışmaları sonlandırıldı

6 saat önce

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, 16 Şubat'ta teknesiyle açıldığı Kemer Barajı gölünde suya düşüp, kaybolduğu sanılan balıkçı Önder Gülhan (45) için yürütülen arama çalışmaları, sonuç alınamayınca bitirildi.

Kayıp balıkçıyı baraj gölünde arama çalışmaları sonlandırıldı, System.String[]

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, 16 Şubat'ta teknesiyle açıldığı Kemer Barajı gölünde suya düşüp, kaybolduğu sanılan balıkçı Önder Gülhan (45) için yürütülen arama çalışmaları, sonuç alınamayınca bitirildi.

Aydın'da yaşayan balıkçı Önder Gülhan, 16 Şubat günü 2 arkadaşıyla Bozdoğan ilçesindeki Kemer Barajı gölünde tekne turu yaptı. Gün boyu baraj gölünde gezip, vakit geçirdiği arkadaşlarını saat 16.30 sıralarında kıyıya bırakan Gülhan, karşı kıyıdaki Kemer Mahallesi'ndeki evine dönmek üzere ayrıldı. Bekar olan Gülhan, aynı gün akşam olmasına rağmen evine dönmedi. Gülhan'ın teknesi, balık avı için gece baraj gölüne açılan bir grup balıkçı tarafından kıyıdan 2 kilometre açıktaki balık çiftliğinin kafeslerine çarpmış bulundu. Teknede kimsenin olmadığını fark eden balıkçılar, durumdan şüphelenip, jandarmaya bildirdi. Balıkçıların ihbarıyla jandarma harekete geçti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri ve dalgıçlar da bölgeye geldi. Suya düştüğü sanılan Gülhan için baraj gölünde arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

Bugüne kadar sürdürülen çalışmalardan sonuç alınamayınca ekipler, aramalara son verdi.


Bozdoğan, Aydın, Kemer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:32 Kaynak: DHA
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