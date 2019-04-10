Son Dakika Haberleri: Kayıp Başvurusu Yaptığı Eski Eşini Vahşice Öldürdüğü Ortaya Çıktı

Kayıp Başvurusu Yaptığı Eski Eşini Vahşice Öldürdüğü Ortaya Çıktı

1 saat önce

ZONGULDAK'ta yaşayan M.B.'nin (41), 8 ay önce polis merkezine kayıp başvurusunda bulunduğunda eski eşi D.Ç.'yi (40) ormanlık alanda bıçakla öldürdüğü ortaya çıktı.

Kayıp Başvurusu Yaptığı Eski Eşini Vahşice Öldürdüğü Ortaya Çıktı, System.String[]
ZONGULDAK'ta yaşayan M.B.'nin (41), 8 ay önce polis merkezine kayıp başvurusunda bulunduğunda eski eşi D.Ç.'yi (40) ormanlık alanda bıçakla öldürdüğü ortaya çıktı. Polisin gözaltına aldığı M.B.'nin gösterdiği yerde D.Ç.'ye ait ceset bulgularına rastlandı.

Olay, 7 Ağustos 2018'de meydana geldi. Karaelmas Polis Merkezi'ne başvuran M.B., kısa süre önce boşandığı eski eşi D.Ç.'nin 4 gün önce " Ankara'ya gidiyorum" diyerek evden ayrıldığını ve bir daha haber alamadığını ileri sürerek kayıp başvurusunda bulundu. Polisin yaptığı çalışmada D.Ç.'ye ulaşılamadı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 8 aydır kayıp olarak aranan D.Ç.'yi bulmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Teknik ve istihbarat çalışmaları sonucunda D.Ç.'nin eski eşi tarafından öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerine M.B. ve babası Y.B.(68), akrabaları H.V.(40), T.B.(22) ve G.B.(19) Karabük'ün Yenice ilçesi Ibrıcak Köyü'nde gözaltına alındı.

ÇARPRAZ  SORGUDA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Zonguldak'a getirilen 5 kişi emniyette çapraz sorguya alındı. M.B. ifadesinde eski eşini öldürdüğünü itiraf etti. Eski eşini kendisini aldattığı için Gökçebey-Yenice yolu üstünde bulunan Kabalaklı mevkiindeki ormanlık alanda bıçaklayarak öldürdüğünü ifade eden M.B., cesedi de olay yerinde bıraktığını söyledi. Bunun üzerine M.B.'yi olay yerine götüren polis ekipleri, yaptıkları incelemede D.Ç.'ye ait olduğu değerlendirilen ceset bulguları tespit etti. Bulgular, incelenmek üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

- Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:31 Kaynak: DHA
Zonguldak, Polis, Güncel
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