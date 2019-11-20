Son Dakika Haberleri: Kayıp başvurusunda bulunulan kişi eşiyle tartıştığı için geceyi dağda geçirmiş
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Kayıp başvurusunda bulunulan kişi eşiyle tartıştığı için geceyi dağda geçirmiş

6 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesinde, ailesinin kayıp başvurusu üzerine aranan 49 yaşındaki Mehmet Ali Koldaş'ın, eşiyle tartıştığı için geceyi dağda geçirdiği öğrenildi.

Kayıp başvurusunda bulunulan kişi eşiyle tartıştığı için geceyi dağda geçirmiş, System.String[]

Bursa'nın İznik ilçesinde, ailesinin kayıp başvurusu üzerine aranan 49 yaşındaki Mehmet Ali Koldaş'ın, eşiyle tartıştığı için geceyi dağda geçirdiği öğrenildi.

Kırsal Göllüce Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra dönmeyince ailesinin jandarmaya başvurusu üzerine, AFAD, ANDA, İHH ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekiplerince aranan Koldaş, yürüyerek köyüne döndü.

Koldaş'ın eşiyle tartıştığı için geceyi dağlık bölgede geçirdiği, ardından arkadaşına ait kafede bir süre kaldıktan sonra evine döndüğü belirtildi.

Ailesi ve akrabalarının, eve gelmesini sevinçle karşıladığı Koldaş, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Göllüce, İznik, Bursa, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:16 Kaynak: AA
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