Son Dakika Haberleri: Kayıp Bekçiden 4 Gündür Haber Alınamıyor

Kayıp Bekçiden 4 Gündür Haber Alınamıyor

38 dakika önce

Kayıp bekçiden 4 gündür haber alınamıyorÇANKIRI - Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde hidroelektrik santrali inşasında bekçilik yapan Mustafa Kaya'dan 4 gündür haber alınamıyor.

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Kayıp bekçiden 4 gündür haber alınamıyor

ÇANKIRI - Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde hidroelektrik santrali inşasında bekçilik yapan Mustafa Kaya'dan 4 gündür haber alınamıyor.
Kızılırmak ilçesinde Tımarlı Hidroelektrik Santrali Projesi köprü ve kanal yapımı çalışmalarında gece bekçisi olarak çalışan Mustafa Kaya, Acıçay'da meydana gelen taşkından dolayı taşkın sularına kapıldığı düşünülerek başlatılan arama çalışmalarında Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Çankırı'da Kızılırmak ilçesinde yapımı devam eden Tımarlı HES inşasında bekçilik yapan Mustafa Kaya'dan 4 gündür haber alınamıyor. Kaybolduğu günden itibaren AFAD, Emniyet Sualtı ekibi, Jandarma Arama Kurtarma ekibi, UMKE ekiplerince çalışmalar sürdürülüyor. Kaybolan Kaya'nın akrabaları olay yerine gelerek çalışmaları inceledi. Kaybolan bekçiyi arama çalışmaları bölgede halen devam ediyor.
16 Mart tarihinde aşırı yağıştan dolayı Acıçay'ın taşması sonucunda taşkın meydana gelmişti. Şantiyede çalışan işçiler Bekçi Kaya'dan haber alamayınca yetkililere haber vermişti. Kaya'nın kaybolduğu bölgede de arama çalışmaları başlatılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:15 Kaynak: İHA

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