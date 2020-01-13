Kayıp bekçiler, 3'üncü günde de aranıyor - Son Dakika
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Kayıp bekçiler, 3'üncü günde de aranıyor

6 saat önce

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, cumartesi günü balık avlamak için kayıkla açıldıkları denizde kaybolan ikisi de 31 yaşındaki mahalle bekçileri Ömer Özer ve Oktay Avcı'yı arama- kurtarma çalışmaları 3'üncü gününde de devam ediyor.

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MERSİN'in Tarsus ilçesinde, cumartesi günü balık avlamak için kayıkla açıldıkları denizde kaybolan ikisi de 31 yaşındaki mahalle bekçileri Ömer Özer ve Oktay Avcı'yı arama- kurtarma çalışmaları 3'üncü gününde de devam ediyor.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli mahalle bekçileri Ömer Özer ve Oktay Avcı, 11 Ocak Cumartesi sabahı saat 06.30 sıralarında, Kulak Mahallesi'nde bulunan Berdan Nehri'nin denize döküldüğü bölgeden kayıkla denize açıldı. Balık tutmak için açılan ikili geri dönmeyince kıyıda bekleyen arkadaşları, durumu polise bildirdi. Bölgeye jandarma, Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, 2 mahalle bekçisini bulmak için arama-kurtarma çalışma başlattı. AFAD, polis, jandarma ve belediye görevlileri ile gönüllü ekipler tarafından karadan, özel donanımlı uçak, gece görüşlü helikopter ve drone araçlarıyla havadan, Sahil Güvenlik ve sualtı polisleri tarafından ise denizden yürütülen aramalardan sonuç alınmadı.

Ekiplerin arama- kurtarma çalışması üçüncü günde de devam ediyor. Bekçilerin endişeli aileleri ve arkadaşlarının umutla bekleyişi sürerken, çevredekiler de bot ve kayıklarıyla aramaya destek veriyor. Berdan Irmağı'nın bulanık olması nedeniyle akıntıyı da göz önünde bulunduran ekipler, arama çalışmasını sahilden 2 kilometre açıkta, su altında ve su üstünde yürütüyor.

BAKAN SOYLU'YA ANLIK BİLGİ VERİLİYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise gelişmeleri yakından takip ediyor. Anlık bilgi verilen Bakan Soylu'nun arama kurtarma faaliyetlerinde tüm imkanların kullanılması için talimat verdiği öğrenildi.

Öte yandan, Mersin Büyükşehir Belediyesi, çalışmalara katılanlarına çorba, çay ve su ikramında bulunuyor.


Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:15 Kaynak: DHA
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