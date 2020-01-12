Kayıp bekçiler için endişeli bekleyiş - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kayıp bekçiler için endişeli bekleyiş - Son Dakika

Kayıp bekçiler için endişeli bekleyiş

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde balık avlamak için tekneyle açılan ve kayboldukları iddia edilen 2 mahalle bekçisini arama çalışmaları devam ediyor.

Kayıp bekçiler için endişeli bekleyiş, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde balık avlamak için tekneyle açılan ve kayboldukları iddia edilen 2 mahalle bekçisini arama çalışmaları devam ediyor.


Tarsus Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Ömer Özer ve Oktay Avcı adlı mahalle bekçileri, dün sabah saat 06.30 sıralarında Berdan Nehri'nin Kulak Mahallesi'ndeki denize döküldüğü bölgede avlanmak için kayıkla denize açıldı. Kıyıda kalan diğer bekçinin, arkadaşlarından uzun süre haber alamayınca durumu emniyet güçlerine bildirmesi üzerine bölgede jandarma, sahil güvenlik ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.


Dün saat 17.00'den itibaren süren çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çalışmalarda, Sahil Güvenlik Botları, sahil güvenlik helikopteri, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait insansız keşif uçağı yanı sıra vatandaşlar da kendi imkanlarıyla arama yapıyor.


Aramaların yapıldığı bölgeye gelen Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, aileye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.


Çalışmaları inceleyen Kaymakam Otcu, "Dün saat 10.00'da ilçemize bağlı Kulak mevkiinde 2 bekçi arkadaşımız balık tutmak amacıyla denize ayrılıyorlar. Dönmemeleri üzerine bize bildirildi. 17.00'de dün arama çalışmalarımız başladı. İl Afet Koordinasyondan geceden beri arama ve tarama çalışmalarımız devam ediyor. Adana ve Ankara'da gece görüşlü helikopterlerimiz arama çalışma yaptı. Halen bir bulguya rastlanılmadı. Hem yakınlarına hem de emniyetimiz geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" dedi.


Arama çalışmalarına katılan Oktay Avcı'nın akrabası Bekir Cengiz, yaklaşık 3 kilometre ileride ağ bulduklarını belirterek, "Büyük ihtimalle tekneleri alabora olmuştur. Devletimizin bütün imkanları arama yapıyor" dedi.


Bekçilerin yakınlarının ise endişeli bekleyişleri sürüyor. - MERSİN

Mersin, Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 02:22 Kaynak: İHA
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