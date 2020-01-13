Kayıp bekçilerde umutlar azalıyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kayıp bekçilerde umutlar azalıyor - Son Dakika

Kayıp bekçilerde umutlar azalıyor

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde balık avlamak için tekneyle açılan ve kayboldukları iddia edilen 2 mahalle bekçisini arama çalışmaları 3'üncü gününde devam ediyor.

Kayıp bekçilerde umutlar azalıyor, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde balık avlamak için tekneyle açılan ve kayboldukları iddia edilen 2 mahalle bekçisini arama çalışmaları 3'üncü gününde devam ediyor. Endişeli bekleyiş umutsuzluğa dönüşüyor.


Tarsus Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Ömer Özer ve Oktay Avcı adlı mahalle bekçileri, 11 Ocak 2020 Cumartesi günü sabah 06.30 sıralarında Berdan Nehri'nin Kulak Mahallesi'ndeki denize döküldüğü bölgede avlanmak için tekneyle denize açıldı. Kıyıda kalan diğer bekçinin, arkadaşlarından uzun süre haber alamayınca durumu emniyet güçlerine bildirmesi üzerine bölgede jandarma, sahil güvenlik ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.


Aramaların üçüncü gününde de çalışmalar devam ederken, endişeli bekleyiş umutsuzluğa dönüşmeye başladı.


Çalışmalarda, sahil güvenlik botları, sahil güvenlik helikopteri, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait insansız keşif uçağı ile birlikte vatandaşlar da kendi imkanlarıyla arama yapıyor.


Arama bölgesine gelen vatandaşlar, 2 bekçinin bir an önce bulunması için dua etti. - MERSİN

Mersin, Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Günlük burç yorumları 13 Ocak 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Binlerce tavuk ölüsü araziye bırakıldı! Vatandaşlar şaşkına döndü Asker eğlencesinde yengesini öldüren adam tutuklandı Sokakta yaşayan Hasan isimli gencin kanaatkar tutumu büyük takdir topladı

Son Dakika Haberleri
18:12 Filipinler alarmda: Taal Yanardağı faaliyete geçti; kül dumanı Manila'ya ulaştı - Son Dakika Haber
18:09 Filipinler alarmda: Taal Yanardağı faaliyete geçti; kül dumanı Manila'ya ulaştı - Son Dakika Haber
18:07 Elazığ polisinin şok uygulamalarında, 7 silah ele geçirildi - Son Dakika Haber
18:00 Kontrolden çıkan otomobil takla attı; 2 yaralı - Son Dakika Haber
17:54 2020 Oscar Ödülleri: 'Joker' filmi 11 dalga aday gösterildi - Son Dakika Haber
17:47 Sokakta yaşayan Hasan isimli gencin kanaatkar tutumu büyük takdir topladı - Son Dakika Haber
16:58 Süleyman Soylu'nun kılcal damarlardaki çatlak nedeniyle burnunun kanadığı öğrenildi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 18:15:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayıp bekçilerde umutlar azalıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]