Kayıp bekçileri arama çalışmaları genişletildi - Son Dakika

MERSİN'in Tarsus ilçesinde balık avlamak için kayıkla açıldıkları denizde kaybolan 2 mahalle bekçisini arama çalışmaları 4'üncü günde de genişletilerek sürdürülüyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli mahalle bekçileri Ömer Özer (31) ve yaşıtı Oktay Avcı, 11 Ocak cumartesi sabahı saat 06.30 sıralarında, Kulak Mahallesi'nde bulunan Berdan Nehri'nin denize döküldüğü bölgeden kayıkla denize açıldı. Balık tutmak için denize açılan 2 bekçinin arkadaşları kendilerinden haber alamayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, sahil güvenlik ve AFAD ekipleri Özer ve Avcı'yı bulmak için arama-kurtarma çalışması başlattı. Karadan, denizden ve havadan yürütülen aramalarda bugüne kadar bir ize rastlanamadı.

ARAMALAR 4'ÜNCÜ GÜNÜNDE GENİŞLETİLDİ

Süleyman Soylu 'nun da gelişmeleri yakından takip ettiği arama çalışmaları 4'üncü günde de sürdürülüyor. Bölgede, bekçilerin aileleri ve arkadaşlarının umutla bekleyişi sürüyor. Çevredeki vatandaşlar da kendilerine ait bot ve kayıklarla çalışmalara destek veriyor.

Berdan Irmağı'nın bulanık olması nedeniyle akıntıyı da göz önünde bulunduran ekipler, arama çalışmasını sahilden 2 kilometre açıkta, su altında ve su üstünde yürütüyor. Çalışmalar, sahil bandı boyunca genişletilerek sürdürülüyor.