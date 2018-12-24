Kayıp Belediye İşçisini İş Arkadaşı Öldürmüş
1 saat önce
ANKARA'da 1,5 ay önce kaybolan belediye işçisi Murat Demir'in, iş arkadaşı Ali T. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.
ANKARA'da 1,5 ay önce kaybolan belediye işçisi Murat Demir
'in, iş arkadaşı Ali T. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Murat Demir'i sopayla döverek öldürüp cesedini Kızılırmak
nehrinin kenarına gömdüğü belirlenen Ali T., gözaltına alındı. Ankara
'da Mamak Belediyesi
'nde temizlik işçisi olarak çalışan Murat Demir, 11 Kasım 2018 tarihinde kayboldu. Ailenin kayıp başvurusu üzerine Demir'in bulunması için çalışma başlatan polis, sonuç alamadı. Bunun üzerine cinayet şüphesi üzerinde yoğunlaşan polis ekipleri, Demir'in kaybolmadan önce iş arkadaşı Ali T. ile buluştuğunu tespit etti. Olayla ilgili ifadesi alınan ve şüpheli tavırlarının ardından gözaltına alınan Ali T., daha sonra cinayeti itiraf etti.
DEMİR SOPAYLA ÖLDÜRÜP CESEDİNİ GÖMMÜŞ
Sorgusunda Demir'le buluşup alkol almak için otomobille Kırıkkale
yakınlarındaki Kızılırmak nehrinin kenarına gittiklerini belirten Ali T., aralarındaki borç-alacak davası nedeniyle tartıştıklarını söyledi. Şüpheli Ali T. tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine otomobilden aldığı sopayla Demir'i darp ederek öldürdüğünü söyledi. Demir'in cesedini Kızılırmak nehrinin kenarına gömdüğünü belirten Ali T. suç aleti sopayı da nehre attığını ifade etti. Kızılırmak nehrinin kenarında yapılan aramada Demir'in cesedi bulunurken, şüpheli Ali T.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:08 Kaynak: DHA
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