Kayıp Burcu Bulundu
1 saat önce
Niğde'de kaçırıldığı iddia edilen Burcu B. (15) birlikte gittiği B.K. ile avukat eşliğinde karakola giderek, herhangi bir zorlama olmaksızın kendi iradesiyle ile gittiğini söyledi.
Niğde
'de kaçırıldığı iddia edilen Burcu B. (15) birlikte gittiği B.K. ile avukat eşliğinde karakola giderek, herhangi bir zorlama olmaksızın kendi iradesiyle ile gittiğini söyledi.
Amcası Osman Başer, yeğeni Burcu Başer'e kendisinin baktığını ve 23 Ocak günü evlerinin önünden otomobil ile kaçırıldığını iddia etmişti. Bunun üzerine Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı
, geniş çaplı soruşturma başlattı. 11 gün sonra Burcu .B. (15) birlikte gittiği B.K. ile avukat eşliğinde karakola giderek, herhangi bir zorlama olmaksızın kendi iradesiyle B.K ile gittiğini beyan etti. Burcu B.'nin devlet korumasında sevgi evinde kalmak istediğini akrabaları ile görüşmek istemediğini ifade ettiği öğrenildi. - NİĞDE
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 07:25 Kaynak: İHA
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