Kayıp Buse Acar'ı Arama Çalışmaları Denizde Devam Ediyor

Antalya'nın kemer ilçesinde 5 gün önce yaşanan hortum felaketinde kaybolan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Buse Acar'ın arama çalışmaları devam ediyor.

Antalya'nın kemer ilçesinde 5 gün önce yaşanan hortum felaketinde kaybolan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Buse Acar'ın arama çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar ağırlıklı olarak Ağva Deresi'nin denize döküldüğü Kiriş – Çamyuva mahalleleri sahilinde gerçekleştiriliyor. Sahil Güvenlik ve Jandarma Arama Kurtarma Sualtı timleri sonar cihazı yerleştirilmiş botlarla Buse'yi arıyor.Denizdeki arama çalışmalarına Finike ve Kemer Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na ait botlar da katılıyor. Diğer jandarma ekipleri kumsalı taramaya devam ediyor. Köpekli jandarma arama ekipleri ve Deniz Polisi, AFAD, İHH ekipleride Ağva Deresi'nde ki aramalara devam ediyor. - ANTALYA

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