Son Dakika Haberleri: Kayıp Buse Acar'ı Arama Çalışmaları Denizde Devam Ediyor

Kayıp Buse Acar'ı Arama Çalışmaları Denizde Devam Ediyor

1 saat önce

Antalya'nın kemer ilçesinde 5 gün önce yaşanan hortum felaketinde kaybolan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Buse Acar'ın arama çalışmaları devam ediyor.

Kayıp Buse Acar'ı Arama Çalışmaları Denizde Devam Ediyor, System.String[]
Antalya'nın kemer ilçesinde 5 gün önce yaşanan hortum felaketinde kaybolan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Buse Acar'ın arama çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar ağırlıklı olarak Ağva Deresi'nin denize döküldüğü Kiriş – Çamyuva mahalleleri sahilinde gerçekleştiriliyor. Sahil Güvenlik ve Jandarma Arama Kurtarma Sualtı timleri sonar cihazı yerleştirilmiş botlarla Buse'yi arıyor.Denizdeki arama çalışmalarına Finike ve Kemer Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na ait botlar da katılıyor. Diğer jandarma ekipleri kumsalı taramaya devam ediyor. Köpekli jandarma arama ekipleri ve Deniz Polisi, AFAD, İHH ekipleride Ağva Deresi'nde ki aramalara devam ediyor. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:17 Kaynak: İHA

Kemer, Antalya, 3. Sayfa
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