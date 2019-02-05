Kayıp Buse İçin Umutlar Tükeniyor

Kayıp Buse için umutlar tükeniyor Jandarma
Komutanından babaya yürek burkan soru: " "Ahmet ağabey, var mı bir isteğin? Can-ı gönülden soruyorum"
12. günde tekrar tekrar aranan noktalardan sonuç alınamadı, baba adeta yıkıldı
Busenin kaybolmadan üç gün önce doğum gününde çekilen son son görüntüleri ortaya çıktı
ANTALYA - Kemer
'deki hortum felaketinde kaybolan üniversite öğrencisi Buse Acar'ı arama çalışmalarında umutlar kırılıyor. Buse ve annesinin içinde bulunduğu otomobilin sürüklendiği dere yatağında tespit edilen şüpheli noktalar, derenin denizle buluştuğu noktaya kadar yeniden arandı, bir sonuç çıkmayınca baba Ahmet Acar
adeta yıkıldı.
Acılı baba, Jandarma Arama Kurtarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Selim
Oğul ile vedalaşırken duygulu anlar yaşandı. Yeniden aranması istenen noktaların aranmasından sonra Yüzbaşı Oğul'un "Ahmet ağabey, var mı bir isteğin? Can-ı gönülden soruyorum" diye sorduğu baba Ahmet Acar, 13. Gününde Buse Acar'ı arama çalışmaları, anne-kızın içinde bulunduğu otomobilin sürüklendiği Ağva
Deresi'ne yöneldi.
Jandarma Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı
ve İnsani Yardım Vakfı
sualtı ekipleri ve JAK köpekli arama timleri sabah saatlerinden beri dere içinde belirlenenve yeniden aranması istenen şüpheli noktaları taradı. Buse'nin kolunda bulunduğu öğrenilen ve kayıp genç kızın bulunması için umut olan altın künyeyi takip ederek dedektörlerle tespit edilen noktalar ve baba Ahmet Acar'ın tekrar aranmasını istediği noktalar da akşam üstüne kadar arandı.
Son noktada boş çıkınca baba adeta yıkıldı
Jandarma Arama Kurtarma Bölük Komutanı Yzb. Selim Oğul'un bizzat yönettiği arama çalışmalarında, Buse'nin dereye düştüğü taktirde takılmış olabileceği noktalar didik didik edildi. Aramalarda, arama dedektörü üreticisi firmanın cihazlarıyla tespit edilen boşluklar, sondaj çubuklarıyla arandı. JAK timlerinin, derenin denize döküldüğü noktaya kadar sürdürdüğü çalışmaları umutla izleyen baba Ahmet Acar, tekrar aranan son noktadan da sonuç çıkmayınca adeta yıkıldı.
Arama çalışmalarının ne şekilde ve nerede devam edeceğinin yarın belli olacağı öğrenildi. Anne
ve babasının ismini yanında götürdü
Öte yandan, kayıp Buse Acar'ın koluna anne babasının isimlerini "Aylahmet" olarak dövme yaptırdığı ortaya çıktı. Buse'nin ayrıca babasının doğum günü olan 1 Mart tarihinde annesi Ayla Acar ile birlikte babası için üniversite eğitimi aldığı Kıbrıs
'ta sürpriz doğum günü planladığı öğrenildi.
Son görüntüsü
Buse Acar'ın 18 Ocak tarihinde kendi doğum gününde çekilen görüntüler hortum sırasında annesi ve kendisinin cep telefonlarının kaybolması sebebiyle ulaşılamazken kaybolmadan 3 gün önce teyzesinin doğum gününde çekilen görüntüleri ortaya çıktı.Bu görüntüler Buse'nin son görüntüleri olarak kayda geçti.