Kayıp Buse'nin annesinden yürek burkan 18 Mart paylaşımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayıp Buse'nin annesinden yürek burkan 18 Mart paylaşımı - Son Dakika

Kayıp Buse'nin annesinden yürek burkan 18 Mart paylaşımı

6 saat önce

Antalya'nın Kemer ilçesinde geçtiğimiz 24 Ocak tarihinde meydana gelen hortuma kapılarak kaybolan ve 442 gündür bulunamayan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi kader Buse Acar'ın annesi Ayla Acar, sosyal medyadan kızının 2016 yılında lise öğrencisiyken okuduğu Mehmet Akif Ersoy'un 'Çanakkale...

Kayıp Buse'nin annesinden yürek burkan 18 Mart paylaşımı, System.String[]

Antalya'nın Kemer ilçesinde geçtiğimiz 24 Ocak tarihinde meydana gelen hortuma kapılarak kaybolan ve 442 gündür bulunamayan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi kader Buse Acar'ın annesi Ayla Acar, sosyal medyadan kızının 2016 yılında lise öğrencisiyken okuduğu Mehmet Akif Ersoy'un 'Çanakkale Destanı' nı paylaştı. Annenin "Yavrum kuzum bugün 18 Mart elimde bir bu videon kaldı. Nerde Çanakkale destanın, nerde Dur Yolcun, İstiklal Marşın, Bayrak şiirin ezbere bilmene rağmen bir hafta önceden çalışman o duyguları içinde yaşaman odanın duvarlarını titretmen lazımdı ama annen unuttu bir haftadır bu videonla odanda duvarları titretmeliydi söz veriyorum kızım bugün odana şiirini dinleteceğim" yazılı paylaşımı yürek burktu.


Umut ve acılarla dolu 418 gün geçti


418 gün önce meydana gelen olayda, annesinin kullandığı otomobille babasının sanayi sitesindeki dükkanına gelirken tam site girişinde hortuma yakalanan otomobil sürüklenerek 100 metre ileriden dereye uçmuş, olayda kendisini kaybeden anne Ayla Acar, soğuk suyun etkisiyle kendisine geldikten sonra kanlar içinde deredeki otomobilden sürünerek çıkmış ve bağırarak yardım istemişti. Sanayi sitesindeki esnaflar sakinleri ve baba Ahmet Acar, dere kenarındaki duvara tırmanan Ayla Acar'ın "Beni bırakın, Buse arabada" sözleri üzerinde dere kıyısındaki aracı kontrol etmiş ancak Buse'ye rastlayamamıştı.


Aramalardan sonuç alınamadı


Buse'nin kaybolduğunun anlaşılması üzerine olay yerine gelen askeri, sivil, gönüllü arama kurtarma ekiplerindeki çok sayıda kişi dere yatağında, hortumun güzergahı üzerindeki dağlık alanda, denizle, deniz altında, sahil şeridinde Buse'yi aradı ama ancak denizden ayakkabısının teki, otomobilin dereye düştüğü noktada küpe ve çantası dışında bir şey bulunamadı.


Dere yatağının kurumasından sonra Buse'nin bulunma ihtimali görülen 100'e yakın nokta, Kemer Belediyesi ve özel sektöre ait iş makineleri ile kazıldı ancak yine bir sonuca ulaşılamadı. Aramaların sonuca ulaşamaması üzerine kayboluşunun üzerinden 100 gün geçtiğinde gıyabi cenaze namazı kıldıran acılı anne baba, Buse'nin bulunması için uğraşmaktan vazgeçmiyor.


Annenin yürek burkan paylaşımı


Buse'nin kaybolmasından 418 gün sonra Çanakkale Zaferinin yıl dönümünde anne Ayla Acar, kızının okuduğu 18 Mart şiirini sosyal medya hesabından paylaştı. Buse Acar'ın Kumluca Anadolu Beykonak Teknik Lisesi'nde 2016 yılında öğrenciyken okuduğu şiirin görüntüsünü paylaşan anne, paylaşımın altına "Yavrum kuzum bugün 18 mart elimde bir bu videon kaldı. Nerde Çanakkale destanın, nerde Dur Yolcun, İstiklal Marşın, Bayrak şiirin ezbere bilmene rağmen bir hafta önceden çalışman o duyguları içinde yaşaman odanın duvarlarını titretmen lazımdı ama annen unuttu bir haftadır bu videonla odanda duvarları titretmeliydi söz veriyorum kızım bugün odana şiirini dinleteceğim" dedi. - ANTALYA

Çanakkale, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:03 Kaynak: İHA

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