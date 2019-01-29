Kayıp Buse'nin Arama Çalışmalarında Akıntı Endişesi

Antalya'nın Kemer ilçesinde annesiyle birlikte sahildeki dalgaları seyretmeye giderken hortum felaketinde kaybolan üniversite öğrencisi Buse Acar'ı karadan, havadan ve denizden süren arama faaliyetleri 6'ncı güne girdi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde annesiyle birlikte sahildeki dalgaları seyretmeye giderken hortum felaketinde kaybolan üniversite öğrencisi Buse Acar'ı karadan, havadan ve denizden süren arama faaliyetleri 6'ncı güne girdi. Sahil Güvenlik Komutanlığının 4 arama kurtarma korvetinden biri olan TCSG Yaşam (SG 704) da çalışmalara katıldı. Buse'nin denizde akıntıya kapılmış olma ihtimali de değerlendiriliyor.



Arama çalışmaları ağırlıklı olarak Ağva Deresi'nin denize döküldüğü Kiriş-Çamyuva sahili, deniz üstü ve altında devam ederken, selin taşıdığı eşya, malzeme, ağaç parçaları gibi çeşitli atıkların akıntı ile Kemer Kocaburun açıklarından ilerleyerek Antalya istikametine gittiği görüldü. Diğer taraftan hortum felaketi sırasında denizde bulunan balık çiftliklerinin ağlarının yırtılması sonucu çipura, levrek gibi serbest kalan milyonlarca balık Kemer sahillerine akın etti.



TSG Yaşam gemisi devrede



Kayboluşunun 5. gününden itibaren ağırlıklı olarak denizde ve kıyıda aranan Buse Acar'ı arama faaliyetlerine, dün öğleden sonra Sahil Güvenlik Komutanlığının 4 arama kurtarma korvetinden biri olan TCSG Yaşam (SG 704) da katıldı. 88 metre uzunluğunda 12 metre genişliğindeki TCSG Yaşam, helikopter pistine ve gerekli her türlü donanıma sahip. Denizdeki arama faaliyetlerinde, Sahil Güvenlik ve Jandarmaya ait şişme botlarla açılan, teknisyen ve dalgıç yaklaşık 30 kişi görev alıyor. Arama çalışmalarında TCSG Yaşam korveti personeli dışında toplam 123 kişi görev yapıyor.



Anne taburcu oldu



Diğer taraftan olay günü Buse Acar ile birlikte araçta olan ve son anda kurtarılarak hastaneye kaldırılan anne Ayla Acar'ın dün kendi isteğiyle taburcu olarak Kemer'e geldiği bildirildi. - ANTALYA

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