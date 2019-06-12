Kayıp Buse'nin aranmasına yeniden başlandı
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Antalya'nın Kemer ilçesinde 24 Ocak günü meydana gelen hortum felaketi sırasında kaybolan ve 139 gündür bulunamayan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Buse Acar'ı arama çalışmaları aralıklarla devam ediyor.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:50 Kaynak: İHA
'nın Kemer
ilçesinde 24 Ocak günü meydana gelen hortum felaketi sırasında kaybolan ve 139 gündür bulunamayan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Buse Acar'ı arama çalışmaları aralıklarla devam ediyor. Bir süredir hava şartları ve resmi tatiller sebebiyle ara verilen arama çalışması, DSİ'ye ait bir iş makinesinin yardımıyla Ağva
Deresi'nde yeniden başladı. Sabah
saatlerinde çalışmaya başlayan iş makinesinin yanında bekleyip zaman zaman ekibi yönlendiren baba Ahmet Acar
'ın sık sık fotoğraf çektiği görüldü. Gün boyu süren arama çalışmasından bir sonuç alınamadı. Baba Ahmet
Acar'a, kayıp Buse'yi bulması için geniş bir çevrenin yardımcı olmaya çalıştığı biliniyor.
(Hanım Türk/İHA)
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