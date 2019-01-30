Kayıp Buse' Nin Babası Acar, Jandarmaya Kroki Verdi

Kemer ilçesinde 24 Ocak'ta hortumun otomobili sürüklediği Ağva Deresi'nde kaybolan Kader Buse Acar'ın arama çalışmalarını takip eden babası Ahmet Acar, arama yapılmasını istediği noktaları not defterine kroki çizip jandarma ekiplerine verdi.

Kemer ilçesinde 24 Ocak'ta hortumun otomobili sürüklediği Ağva Deresi'nde kaybolan Kader Buse Acar'ın arama çalışmalarını takip eden babası Ahmet Acar, arama yapılmasını istediği noktaları not defterine kroki çizip jandarma ekiplerine verdi. Kemer ilçe jandarma ekipleri ise sık sık baba Acar ile görüşerek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Baba Acar, yanında getirdiği not defterine Ağva Deresi'nin krokisini çizerek kızı Kader Buse Acar'ın sürüklendikten sonra takılma ihtimalinin yüksek olduğu yerleri anlattı. Not defterini alan jandarma ekipleri baba Acar'ın işaret ettiği noktaları tekrar aramak için çalışmalarını sürdürüyor.



Sahil bandına park ettiği otomobilinin içinden çalışmaları izleyen baba Acar'ı arkadaşları ve vatandaşlar da yalnız bırakmıyor.



Görüntü Dökümü



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-Baba Ahmet Acar detay



-Denizden detay



-Jandarma ekiplerinin yaya bir şekilde sahil bandında arama çalışmaları



-Babanın jandarma ekipleri ile görüşmesi



-Babanın jandarma ekiplerine not defterine kroki çizmesi ve anlatması



Haber: Alparslan ÇINAR- Levent YENİGÜN - Kamera: Alparslan ÇINAR

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