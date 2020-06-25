Kayıp Buse'nin babasından 'Ağva Deresi'ni ıslah edin' talebi - Son Dakika

Kayıp Buse'nin babasından 'Ağva Deresi'ni ıslah edin' talebi

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, 518 gün önce yaşanan hortum felaketinde Ağva Deresi'nde kaybolan Kader Buse Acar'ın (20) babası Ahmet Acar, sosyal medyadan derenin ıslah edilmesi için yardım istedi.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, 518 gün önce yaşanan hortum felaketinde Ağva Deresi'nde kaybolan Kader Buse Acar'ın (20) babası Ahmet Acar, sosyal medyadan derenin ıslah edilmesi için yardım istedi.

Kemer ilçesinde geçen yıl 24 Ocak'ta meydana gelen hortum felaketinde, annesinin kullandığı aracın Ağva Deresi'ne sürüklenmesi sonucu kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın(20) aradan geçen süreye rağmen izi bulunamadı. Aylarca süren arama-kurtarma çalışmalarını gözyaşlarıyla izleyen ve zaman zaman duygularını sosyal medyadan ifade eden baba Ahmet Acar kızının kaybolduğu Ağva Deresi'nin ıslah edilmesini istedi. Acar, sosyal medyadaki son paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yardım talep ederek, derenin ıslah edilmesini, buna rağmen kızının bulunanaması halinde ümitli bekleyişlerini sonlandırmak istediklerini ifade etti.Ahmet Acar dün yaptığı 2 aydı paylaşımda, " Devlet Su İşleri'ne, Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza sesleniyorum; Kızımız Kader Buse Acar'ı 24 Ocak 2019'dan bu tarafa bulamıyoruz, 18 aydır. 2010 yılından bu tarafa Kuzdere'deki Ağva Deresi ıslah edilmiyor. Islah edin ki biz de bu dereden umudumuzu keselim. Kızım için yok mu kimse" ve "Keşke olmasaydı. Kızım Kader Buse Acar, Babalar Günü'nde yok. 24 Ocak 2019 saat 14.26.33 saniyede çıkan hortum faciasında gelmeseydi. Şimdi, yanımda olsaydı. Yetkilileri, Cumhurbaşkanımızın, İçişleri Bakanımızın yardımlarını bekliyoruz. 18 ay oldu. Bulamıyoruz" ifadelerine yer verdi.

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Ahmet Acar, Kemer, Ağva, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 11:58 Kaynak: DHA

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