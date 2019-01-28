Son Dakika Haberleri: Kayıp Buse'yi Arama Çalışmaları Denizde Devam Ediyor

Kayıp Buse'yi Arama Çalışmaları Denizde Devam Ediyor

59 dakika önce

Kayıp Buse'yi arama çalışmaları denizde devam ediyor Sonar cihazı yerleştirilmiş botlar denizde, arama kurtarma köpekleri karada Buse'yi arıyorANTALYA - Antalya'nın kemer ilçesinde 5 gün önce yaşanan hortum felaketinde kaybolan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Buse Acar'ın arama çalışmaları...

Kayıp Buse'yi arama çalışmaları denizde devam ediyor
Sonar cihazı yerleştirilmiş botlar denizde, arama kurtarma köpekleri karada Buse'yi arıyor

ANTALYA - Antalya'nın kemer ilçesinde 5 gün önce yaşanan hortum felaketinde kaybolan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Buse Acar'ın arama çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar ağırlıklı olarak Ağva Deresi'nin denize döküldüğü Kiriş- Çamyuva mahalleleri sahilinde gerçekleştiriliyor. Sahil Güvenlik ve Jandarma Arama Kurtarma Sualtı timleri sonar cihazı yerleştirilmiş botlarla Buse'yi arıyor.Denizdeki arama çalışmalarına Finike ve Kemer Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na ait botlar da katılıyor. Diğer jandarma ekipleri kumsalı taramaya devam ediyor. Köpekli jandarma arama ekipleri ve Deniz Polisi, AFAD, İHH ekipleri de Ağva Deresi'ndeki aramalara devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:59 Kaynak: İHA

Kemer, Sonar, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kızı Hortumda Kaybolan Acılı Baba, Günlerdir Derede Nöbet Tutuyor Diyarbakır'da Sokak Ortasında Sapık Dehşeti

68 Yaşındaki Engelli Adamı Sokak Ortasında Öldüren Zanlı Komşusu Çıktı 68 Yaşındaki Talihsiz Adamın, Öldürülme Anı Kamerada!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 12:58:36. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayıp Buse'yi Arama Çalışmaları Denizde Devam Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]