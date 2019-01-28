Kayıp Buse'yi Arama Çalışmaları Denizde Devam Ediyor
59 dakika önce
Kayıp Buse'yi arama çalışmaları denizde devam ediyor Sonar cihazı yerleştirilmiş botlar denizde, arama kurtarma köpekleri karada Buse'yi arıyorANTALYA - Antalya'nın kemer ilçesinde 5 gün önce yaşanan hortum felaketinde kaybolan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Buse Acar'ın arama çalışmaları...
Kayıp Buse'yi arama çalışmaları denizde devam ediyor Sonar
cihazı yerleştirilmiş botlar denizde, arama kurtarma köpekleri karada Buse'yi arıyor
ANTALYA - Antalya
'nın kemer ilçesinde 5 gün önce yaşanan hortum felaketinde kaybolan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Buse Acar'ın arama çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar ağırlıklı olarak Ağva
Deresi'nin denize döküldüğü Kiriş- Çamyuva
mahalleleri sahilinde gerçekleştiriliyor. Sahil Güvenlik ve Jandarma
Arama Kurtarma Sualtı timleri sonar cihazı yerleştirilmiş botlarla Buse'yi arıyor.Denizdeki arama çalışmalarına Finike
ve Kemer
Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na ait botlar da katılıyor. Diğer jandarma ekipleri kumsalı taramaya devam ediyor. Köpekli jandarma arama ekipleri ve Deniz Polisi, AFAD
, İHH
ekipleri de Ağva Deresi'ndeki aramalara devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:59 Kaynak: İHA
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