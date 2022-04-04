Kayıp büyükbaş hayvanlar dronla bulundu - Son Dakika
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Kayıp büyükbaş hayvanlar dronla bulundu

04.04.2022 10:59
Kayıp büyükbaş hayvanlar dronla bulundu

ESKİŞEHİR'in Odunpazarı ilçesindeki kırsal mahallede H.B. (84) adlı kadının otlatmaya çıkardığı ve bir süre sonra kaybolan 7 büyükbaş hayvanı, jandarma ekiplerince dronla yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulundu.

ESKİŞEHİR'in Odunpazarı ilçesindeki kırsal mahallede H.B. (84) adlı kadının otlatmaya çıkardığı ve bir süre sonra kaybolan 7 büyükbaş hayvanı, jandarma ekiplerince dronla yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulundu.

İlçeye bağlı kırsal Gümele Mahallesi'nde oturan H.B., 7 büyükbaş hayvanını otlatmak için meraya çıkardı. Hayvanlar bir süre sonra gözden kayboldu. H.B. çevrede yaptığı aramalarda hayvanlarını bulamayınca jandarmadan yardım istedi. Dron ile arama yapan jandarma ekipleri, hayvanların yaklaşık 4 kilometre mesafedeki Kızıltoprak mevkiinde olduğunu tespit etti.  Hayvanlar sahibi H.B.'ye teslim edildi.


Kayıp büyükbaş hayvanlar dronla bulundu
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Odunpazarı, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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