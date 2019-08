Kayıp can dostları kediyi bulana ödül verecekler

Karavanlarıyla seyahat ederken gezmeye geldikleri Konya 'nın Beyşehir ilçesinde, yanlarında bulunan yavru kediyi kaybeden Tamer-Nebiha İçel çifti, kedilerini bulanı ödüllendireceklerini söyledi. İzmir 'de yaşayan Tamer-Nebiha İçel çifti karavanlarıyla seyahat ederken Beyşehir ilçesine de uğradı. Beyşehir Gölü kıyısındaki parkta gezerken Efe ismindeki kedilerini kaybeden çift, kedilerinin çalındığını düşünerek İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek başvuruda bulundu.62 yaşındaki emekli bankacı Tamer İçel, İzmir'de ikamet ettiklerini ve eşi ve kedisi Efe ile birlikte karavanlarıyla seyahate çıktıklarını söyledi. Beyşehir'e de gezi için geldiklerini ve göl kıyısındaki parkta gezinti yaptıkları esnada sahibi oldukları yavru kediyi kaybettiklerini anlatan Tamer İçel, yaptıkları tüm arama çabasına rağmen bulamadıklarını ifade etti. Kedilerinin çalındığını düşünerek polis merkezine başvurduklarını belirterek, bulunması talebinde bulunduklarını söyleyen Tamer İçel, "Göl kenarındaki parkta kaybolan can dostumuz Efe'yi bulup getirenleri ya da yerini haber verenleri ödüllendireceğiz. Bu konuda Beyşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünü de bilgilendirdik, fotoğraflarını verdik. Kedimizin boynunda tasması ve bir çift çıngırağı bulunuyor. Kaybolduğu parkın çevresindeki çeşitli noktalara Efe'nin fotoğraflarını asarak herkesten yardım istiyoruz. Evimizde beslediğimiz tek can dostumuz ve bizim için manevi değeri büyük ve çok seviyoruz. Bir an önce bulunmasını arzu ediyoruz. Eşimin sağlık sorunları nedeniyle Beyşehir'den ayrılmak zorundayız ama bulunduğu veya yerinin haber verilmesi halinde hemen tekrar geri dönüş yapacağız. Bu konuda, görenlerin ya da bulanların Beyşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri aracılığıyla bizlerle irtibata geçmesini rica ediyoruz" dedi. - KONYA