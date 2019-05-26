Son Dakika Haberleri: Kayıp Cengizhan'ın cesedi bulundu

Kayıp Cengizhan'ın cesedi bulundu

5 saat önce

ADANA'da, iki gündür kayıp olan 13 yaşındaki Cengizhan Kaş'ın, tren rayları yakınında cesedi bulundu.

Kayıp Cengizhan'ın cesedi bulundu, System.String[]
ADANA'da, iki gündür kayıp olan 13 yaşındaki Cengizhan Kaş'ın, tren rayları yakınında cesedi bulundu.
Fevzipaşa Mahallesi'nde dün gece saatlerinde tren raylarının yakınında bir çocuğun hareketsiz yattığını fark eden çevre sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan araştırmada cesedin, ailesinin 2 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu Cengizhan Kaş'a ait olduğu tespit edildi. 
Cengizhan Kaş'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için  Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cengizhan'ın ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek.
 


- Adana
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 12:39 Kaynak: DHA
Polis, Fevzipaşa, Adana, Güncel
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