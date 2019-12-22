Kayıp çift bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayıp çift bulundu - Son Dakika

Kayıp çift bulundu

6 saat önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki kayıp çift, saklandıkları ahırda bulundu.

Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki kayıp çift, saklandıkları ahırda bulundu.

İlçede 3 gündür kayıp olan Veysi ve Fatıma Akbulut çiftinin bulunması amacıyla Kızıltepe Cumhuriyet Savcısı Alperen Bolat'ın talimatıyla Mardin Asayiş Şube ve Kızıltepe Asayiş Büro ekipleri tarafından ekipler oluşturuldu.

Çifte ait aracın bulunduğu Çınarcık Mahallesi'nde yoğunlaşan ekipler, köyün giriş ve çıkışlarını kontrol altına aldı. Ekipler "drone" desteğiyle çiftin kaybolduğu bölgeyi havadan taradı. Çalışmalara AFAD ekipleri de destek verdi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu çift, gece saatlerinde Çınarcık Mahallesi yakınlarında bir ahırda bulundu.

Sağlık kontrolü için Kızıltepe Devlet Hastanesine getirilen Akbulut çifti, emniyetteki işlemlerinin ardından ailelerine teslim edilecek.

Çiftin, takip edildiklerini zannettikleri ve araçlarını terk ederek 3 gündür bir ahırda saklandıkları öğrenildi.

Mersin'den 19 Aralık'ta yakınlarını ziyaret etmek amacıyla otomobille işçi Veysi Akbulut, eşi Fatıma ile kayınbabası Mehmet Sait Akbulut'un Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi'ndeki evine gelmiş, akşam yemeğinin ardından bir süre dinlenen 2 çocuk sahibi çift, daha sonra marketten alışveriş yapmak için evden çıkmıştı.

Bir süre sonra kayınbabası Mehmet Sait Akbulut'u telefonla arayan Veysi Akbulut, takip edildiklerini belirtip yardım istemiş, ardından da Akbulut çiftine ulaşamayan yakınları, durumu polis merkezine iletmişti. Yapılan araştırmada, çifte ait otomobil hasar verilmiş ve lastiği patlatılmış halde bir tarlada bulunmuştu.

Kayıp çift bulundu

Kızıltepe, Çınarcık, Mardin, Bolat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 11:45 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kayıp olarak aranan çiftin 3 gündür ahırda saklandığı ortaya çıktı
Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı: Yağmur ve sağanak önümüzdeki hafta sonuna kadar etkili olacak Aniden yola inen ayıya çarpan otomobilde ciddi maddi hasar oluştu Boğaz'da şaşırtan görüntüler! Vatandaş telefonuna sarıldı, anı ölümsüzleştirdi

Son Dakika Haberleri
18:09 İki günde 160 bin TL toplandı, Nurettin protezine kavuştu - Son Dakika
18:08 Hakkari kayak merkezi kayak tutkunlarını ağırlamaya hazır - Son Dakika
18:07 'Jandarma' yalanıyla dolandırıcılığa 2 tutuklama - Son Dakika
18:06 İHH'den İdlib'de göç yolundaki ailelere acil yardım paketi - Son Dakika
18:06 CHP Sivas Merkez İlçe Başkanlığı'nda Celal Abbas Aslan dönemi - Son Dakika
17:13 Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı: Yağmur ve sağanak önümüzdeki hafta sonuna kadar etkili olacak - Son Dakika
16:49 Aniden yola inen ayıya çarpan otomobilde ciddi maddi hasar oluştu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 18:12:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayıp çift bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]