Kayıp çiftçi Ali Kaçar'ın ailesi umutla bekliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayıp çiftçi Ali Kaçar'ın ailesi umutla bekliyor - Son Dakika

Kayıp çiftçi Ali Kaçar'ın ailesi umutla bekliyor

6 saat önce

MERSİN'in Erdemli ilçesi Musabozulduğu Yaylası'nda 12 gün önce kaybolan Ali Kaçar'ın (63) arama çalışmalarına hava şartları nedeniyle ara verildi.

Kayıp çiftçi Ali Kaçar'ın ailesi umutla bekliyor, System.String[]

MERSİN'in Erdemli ilçesi Musabozulduğu Yaylası'nda 12 gün önce kaybolan Ali Kaçar'ın (63) arama çalışmalarına hava şartları  nedeniyle ara verildi. Kaçar'ın ailesi umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.

Mersin- Karaman il sınırındaki 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda 23 Aralık günü çiftçi Ali Kaçar ile beraberindeki 3 arkadaşı, yoğun kar yağışı nedeniyle kayboldu. İhbar üzerine bölgede jandarma, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, arama çalışması başlattı. 3 kişi bulunurken, Ali Kaçar'a ulaşılamadı. Kaçar için yürütülen ancak yoğun kar yağışı nedeniyle ara verilen arama çalışmaları, dün yeniden başlatıldı. Ancak elverişsiz hava nedeniyle çalışmalar yeniden durduruldu.

Ali Kaçar'ın eşi Durdu Kaçar (64), eşiyle son olarak kaybolduğu gün öğle saatlerinde telefonda görüştüğünü belirterek, "Yaylada olduğunu söylemişti. Daha sonra aradığımda telefonu kapalıydı. Kendisine ulaşamadım. Daha sonra karakoldan aradılar ve muhtarla gidip ifade verdik. Devletimize güveniyoruz. Ekiplere teşekkür ederiz, zor şartlarda arıyorlar. Ben eşimin eve geri döneceğine inanıyorum. Umudumuzu yitirmedik. Ama devletimizden daha çok imkan ve görevliyle arama yapmalarını istiyoruz. Eşim biran önce bulunsun. Ben bunu istiyorum" dedi.

'BÖLGEYİ İYİ BİLİYOR'

Babasının kaybolduğu bölgeyi iyi bildiğini söyleyen kızı Fatma Kaçar ise, "Biz babamın sağ olduğuna inanıyoruz. Çevremizdeki insanlar babamın sağ olabileceğine inanıyor, biz de inanıyoruz. Fazla süre geçmeden babamın bir an önce bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.


Ali Kaçar, Erdemli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 05:25 Kaynak: DHA
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