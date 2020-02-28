Kayıp çiftçi için yapılan kazıda insan kemikleri bulundu - Son Dakika
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Kayıp çiftçi için yapılan kazıda insan kemikleri bulundu

7 saat önce

Kayıp çiftçi için yapılan kazıda insan kemikleri bulunduTEKİRDAĞ'da,16 aydır kayıp olan çiftçi Cemalettin Obut'un (60) öldürüldükten sonra gömüldüğü ihbarı üzerine ormanlık alanda yapılan kazıda, insan kemikleri bulundu.

Kayıp çiftçi için yapılan kazıda insan kemikleri bulundu

TEKİRDAĞ'da,16 aydır kayıp olan çiftçi Cemalettin Obut'un (60) öldürüldükten sonra gömüldüğü ihbarı üzerine ormanlık alanda yapılan kazıda, insan kemikleri bulundu. Kemiklerin kayıp Obut'a ait olup olmadığı, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemeyle kesinlik kazanacak.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, çiftçilik yapan Cemalettin Obut, 18 Ekim 2018 tarihinde ortadan kayboldu. Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Obut, tüm aramalara rağmen bulunamadı. 16 ay sonra Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı'na gelen bir ihbarda ise Obut'un öldürülüp ormanlık alana gömüldüğü bildirildi. İhbar üzerine harekete geçen polis ve jandarma, belirtilen bölgede iş makineleriyle arama başlattı. 4 ayrı noktada yapılan kazıda, insana ait kemik parçaları bulundu.

Kemikler, kimlik tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili biri 'hırsızlık' suçundan cezaevinde tutuklu bulunan 2 şüpheli sorguya alındı.

Kayıp çiftçi için yapılan kazıda insan kemikleri bulundu

Adli Tıp Kurumu, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:05 Kaynak: DHA
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