Kayıp çiftçi ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kayıp çiftçi ortaya çıktı - Son Dakika

Kayıp çiftçi ortaya çıktı

6 saat önce

Bursa'da dün geceden beri jandarma ve arama kurtarma ekiplerince aranan çiftçi, evine geri döndü.

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Bursa'da dün geceden beri jandarma ve arama kurtarma ekiplerince aranan çiftçi, evine geri döndü.


Edinilen bilgiye göre, İznik ilçesinin kırsal Boyalıca Mahallesi'nde yaşayan evli ve iki çocuk babası İbrahim Uzun (46), dün 'Tarlaya gidiyorum' diyerek öğlen saatlerinde evden çıktı. 7 saat geçmesine rağmen geri dönmeyen Uzun'dan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı. AFAD ve jandarma ekipleri havanın aydınlanmasıyla arama çalışmalarını hızlandırdı. Köpekli timlerle Uzun'un kaybolduğu bölgede arama yapan ekiplere köylüler de destek verdi. Herkes onu tarla ve çevre yamaçlarda ararken, Uzun evine döndü.


Odun kesmeye çıktığını anlatan İbrahim Uzun, "Işık gördüm. Korkup kaçtım. Dere yatağına gizledim. Orada bayılıp kalmışım. Daha sonra kendi imkanlarımla eve geldim" dedi. - BURSA

Jandarma, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 03:30 Kaynak: İHA
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