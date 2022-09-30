Kayıp çiftçi serada ölü bulundu

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, 10 gün önce kaybolan İsmail Ceylan (62), boş bir serada ölü bulundu. Ceylan'ın ölüm nedeni otopsiyle ortaya çıkacak.

Çameli ilçesi Bıçakçı Mahallesi'nde çiftçilik yapan İsmail Ceylan, 20 Eylül günü, satılığa çıkardığı tarlasını almak için başka bir ilden gelen kişiyle buluşmak için evden çıktı, bir daha da haber alınamadı. Yakınlarının jandarmaya kayıp başvurusu üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. AFAD, jandarma ve mahalle halkı mahalle çevresinde arama yaptı, ancak sonuç alınamadı.

Bugün mahalle yakınındaki bir seradan koku geldiğini fark eden bir kişi, içeriye baktığında Ceylan'ın cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.Jandarmanın yaptığı incelemenin ardından İsmail Ceylan'ın cenazesi, otopsi için Çameli Devlet Hastanesi 'nin morguna kaldırıldı. Kaybolduğu gün yaşamını yitirdiği sanılan Ceylan'ın ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belli olacak.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.