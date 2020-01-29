Kayıp çiftçinin 37'nci günde cansız bedeni bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayıp çiftçinin 37'nci günde cansız bedeni bulundu - Son Dakika

Kayıp çiftçinin 37'nci günde cansız bedeni bulundu

6 saat önce

MERSİN'in Erdemli ilçesi Musabozulduğu Yaylası'nda 37 gün önce kaybolan Ali Kaçar'ın (63), cansız bedeni bulundu.

Kayıp çiftçinin 37'nci günde cansız bedeni bulundu, System.String[]

MERSİN'in Erdemli ilçesi Musabozulduğu Yaylası'nda 37 gün önce kaybolan Ali Kaçar'ın (63), cansız bedeni bulundu.

Mersin- Karaman il sınırındaki 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda 23 Aralık günü çiftçi Ali Kaçar ile beraberindeki 3 arkadaşı, yoğun kar yağışı nedeniyle kayboldu. İhbar üzerine bölgede jandarma, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, arama çalışması başlattı. 3 kişi bulunurken, Ali Kaçar'a ulaşılamadı. Kaçar, 37 gün sonra karların erimesiyle bölgede arama-tarama faaliyetleri gerçekleştiren ekipler tarafından bulundu. Cumhuriyet savcısı, Kaçar'ın bulunduğu bölgede incelemelerde bulunuyor.


Ali Kaçar, Karaman, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:11 Kaynak: DHA
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