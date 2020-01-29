Kayıp çiftçinin 37'nci günde cansız bedeni bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayıp çiftçinin 37'nci günde cansız bedeni bulundu - Son Dakika

Kayıp çiftçinin 37'nci günde cansız bedeni bulundu

6 saat önce

Kayıp çiftçinin 37'nci günde cansız bedeni bulundu (2)CENAZESİ MORGA KALDIRILDIMersin'in Erdemli ilçesinde, kaybolduğu Musabozulduğu Yaylası'nda 37 sonra cansız bedeni bulunan Ali Kaçar'ın (63) cenazesi, Erdemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kayıp çiftçinin 37'nci günde cansız bedeni bulundu (2)

CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

Mersin'in Erdemli ilçesinde, kaybolduğu Musabozulduğu Yaylası'nda 37 sonra cansız bedeni bulunan Ali Kaçar'ın (63) cenazesi, Erdemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kaçar'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilecek.

Kayıp çiftçinin 37'nci günde cansız bedeni bulundu

Devlet Hastanesi, Ali Kaçar, Erdemli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:02 Kaynak: DHA
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