Kayıp çiftçinin 37'nci günde cansız bedeni bulundu - Son Dakika

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Kayıp çiftçinin 37'nci günde cansız bedeni bulundu
6 saat önce
Kayıp çiftçinin 37'nci günde cansız bedeni bulundu (2)CENAZESİ MORGA KALDIRILDIMersin'in Erdemli ilçesinde, kaybolduğu Musabozulduğu Yaylası'nda 37 sonra cansız bedeni bulunan Ali Kaçar'ın (63) cenazesi, Erdemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:02 Kaynak: DHA
Kayıp çiftçinin 37'nci günde cansız bedeni bulundu (2)
CENAZESİ MORGA KALDIRILDI
Mersin'in Erdemli ilçesinde, kaybolduğu Musabozulduğu Yaylası'nda 37 sonra cansız bedeni bulunan Ali Kaçar'ın (63) cenazesi, Erdemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kaçar'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilecek.
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