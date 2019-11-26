Son Dakika Haberleri: Kayıp çiftçiyi aramak için 70 kişilik özel ekip kuruldu
Son Dakika 3. Sayfa Kayıp çiftçiyi aramak için 70 kişilik özel ekip kuruldu - Son Dakika

Kayıp çiftçiyi aramak için 70 kişilik özel ekip kuruldu

6 saat önce

Bursa'da dün "Tarlaya gidiyorum" diyerek evden çıkan 60 yaşındaki yaşlı çiftçi, 70 kişiden oluşan özel ekip tarafından aranıyor.

Kayıp çiftçiyi aramak için 70 kişilik özel ekip kuruldu, System.String[]

Bursa'da dün "Tarlaya gidiyorum" diyerek evden çıkan 60 yaşındaki yaşlı çiftçi, 70 kişiden oluşan özel ekip tarafından aranıyor.


Olay, dün öğle saatlerinde Mustafakemalpaşa ilçesinde Söğütalan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, "Tarlaya gidiyorum" diyerek evden çıkan 60 yaşındaki çiftçi Cemal Kılıç eve dönmeyince, ailesi şüphelenerek jandarmaya ihbarda bulundu. İhbarı değerlendiren jandarma ekipleri, aram kurtarma ekiplerinin de içinde yer aldığı 70 kişilik bir ekip kurdu. Ekiplerin çalışmaları yirmi dört saati bulurken, aramada özel eğitimli köpeklerin de kullanıldığı öğrenildi. Ekiplerin Cemal Kılıç'ı arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:18 Kaynak: İHA
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