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Kayıp çiftçiyle ilgili incelemeden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi - Son Dakika

Kayıp çiftçiyle ilgili incelemeden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi

22.12.2021 10:29

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde kaybolduktan 3 gün sonra cesedi bulunan 50 yaşındaki Yıldırım Töre'nin ölüm nedeni belirlendi. Töre'nin soğuktan donarak öldüğü belirtildi.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen 50 yaşındaki Yıldırım Töre, 19 Aralık'ta Mahmudiye ilçesinde bulunan evinden traktörüne binerek ayrıldı. Yanına telefon almadığı öğrenilen Töre'nin annesi, dün oğlundan haber alamadığı için Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne müracaatta bulundu. Aynı zamanda Mahmudiye İlçe Emniyet Amirliğine hakkında kayıp başvurusu yapılan Yıldırım Töre'nin bulunması için çalışma başlatıldı.

Kayıp çiftçiyle ilgili incelemelerden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi

TRAKTÖRÜNE 7 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Dün akşam saatlerinde ise Doğanca Mahallesi'nde bulunan eski bir kum ocağında Yıldırım Töre'nin kullandığı traktör terk edilmiş vaziyette bulundu. Bunun üzerine DAK, OBAK, AKUT ve AFAD ekipleri, kayıp Töre'yi bulmak için traktörünün bulunduğu alanın çevresinde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Aramaya 18 araç, 2 insansız hava aracı, 97 kişi ve arama kurtarma köpeği katıldı. Jandarma ekiplerinin de destek verdiği arama çalışmaları yaklaşık 8 kilometrelik alanda gerçekleştirdi. Ekipler akşam saatlerinde arama çalışmalarını ilçe merkezine doğru yaptı. Çalışmalar sonrasında kayıp şahıs ilçeye 1 kilometre traktörüne 7 ise kilometre uzaklıkta ölü bulundu.

Kayıp çiftçiyle ilgili incelemelerden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi

SOĞUKTA DONARAK ÖLMÜŞ

Traktörünün çamura saplanması nedeniyle yoluna yaya olarak devam ettiği öğrenilen Yıldırım Töre'nin yapılan ilk incelemelere soğuktan donarak öldüğü tespit edildi. Olay hakkında soruşturma başlatan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Töre'nin kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için ileri tetkiklerin yapıldığını bildirdi.

Kayıp çiftçiyle ilgili incelemelerden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi
Kayıp çiftçiyle ilgili incelemeden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi

Eskişehir, Mahmudiye, Hisarcık, Aralık, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp çiftçiyle ilgili incelemeden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi - Son Dakika


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