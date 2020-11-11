Kayıp çiftin cesetlerinin kuyuda bulunmasına ilişkin 6 zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, 16 gün haber alınamayan çiftin cesetlerinin su kuyusunda bulunmasının ardından gözaltına alınan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İlçeye bağlı Pınarlı köyünde Cevdet (66) ve Zeliha Uysal (64) çiftinin ölümüyle ilgili Zeliha Uysal'ın akrabaları Kadir, Huriye, Bünyamin, Nazire, Ramazan ve Fatma A, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Şüphelilerden Zeliha Uysal'ın ağabeyi Bünyamin A'nın, sorgusunda suçunu itiraf ettiği, kardeşi ve eşini tüfekle kendisinin vurduğunu söylediği öğrenildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Olay

Pınarlı köyünde yaşayan Cevdet ve eşi Zeliha Uysal'dan haber alamayan yakınları, 26 Ekim'de kayıp müracaatı yapmış, jandarma ile AFAD ekipleri, köyde iz takip köpekleriyle arama çalışması başlatmıştı. Çiftin cesetleri yakındaki bir su kuyusunda bulunmuştu.