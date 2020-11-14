Çiftin cesetlerinin çevredeki bir su kuyusunda bulunmasının ardından gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklanmıştı.

Pınarlı köyünde yaşayan Cevdet ve eşi Zeliha Uysal'dan haber alamayan yakınları, 26 Ekim'de kayıp ihbarında bulunmuş, jandarma ile AFAD ekipleri, köyde iz takip köpekleriyle arama çalışması başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında, olayla ilgisi olduğu değerlendirilen Özcan A, Tekirdağ 'ın Çorlu ilçesinde yakalanarak, Dinar ilçesine getirildi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, bir çiftin cesetlerinin su kuyusunda bulunmasının ardından tutuklanan şüpheli sayısı 3'e çıktı.

Son Dakika › Güncel › Kayıp çiftin cesetlerinin kuyuda bulunmasına ilişkin bir zanlı daha tutuklandı - Son Dakika

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