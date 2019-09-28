Son Dakika Haberleri: Kayıp çoban 18 saat sonra bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Kayıp çoban 18 saat sonra bulundu

1 saat önce

ANTALYA'nın Serik ilçesinde gece keçi sürüsünü getirirken ormanlık alanda kaybolan Mehmet Çetin (22), yaklaşık 18 saat sonra bulundu.

Kayıp çoban 18 saat sonra bulundu, System.String[]

ANTALYA'nın Serik ilçesinde gece keçi sürüsünü getirirken ormanlık alanda kaybolan Mehmet Çetin (22), yaklaşık 18 saat sonra bulundu.

Serik'e bağlı Karataş Mahallesi'nde oturan Mehmet Çetin, dün saat 21.00 sıralarında 2 arkadaşıyla keçi sürüsünü Manavgat'ın Beşkonak Mahallesi'nden getirirken ormanlık alanda kayboldu. Arkadaşları Mehmet Çetin'i aradı ancak bulamadı. Bu sabah durumun Serik İlçe Jandarma Komutanlığı'na haber verilmesi üzerine Mehmet Çetin'in bulunması için arama çalışması başlatıldı. Jandarma asayiş timleri, İl Jandarma Komutanlığı iz takip köpek timi, AFAD ve AKUT ekiplerinin katıldığı arama çalışmaları sonuç verdi. Mehmet Çetin, saat 15.00 sıralarında kayalık bölgede eşeğiyle bulundu. Sağlık durumu iyi olan Çetin ailesine teslim edilmek üzere bölgeden çıkarıldı.

Manavgat, Jandarma, Karataş, serik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 04:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Marmara beşik gibi! İstanbul'da 3,0 şiddetinde deprem meydana geldi
Dün İmamoğlu'nun odasına jiletle girmeye çalışan saldırgandan sonra İBB'de saldırı önlemi Hasar gören Marmaraereğilisi Kaymakamlık binası taşınıyor Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, Taksim esnafının yüzünü güldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2019 18:14:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayıp çoban 18 saat sonra bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]