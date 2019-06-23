Son Dakika Haberleri: Kayıp çoban 3 gündür aranıyor
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Kayıp çoban 3 gündür aranıyor

1 saat önce

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde hayvan otlamaya giden ve dönmeyen Ömer Kaya'dan 3 gündür haber alınamıyor.

Kayıp çoban 3 gündür aranıyor, System.String[]
TOKAT'ın Erbaa ilçesinde hayvan otlamaya giden ve dönmeyen Ömer Kaya'dan 3 gündür haber alınamıyor. Kaya'nın bulunması için AFAD ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.
Erbaa ilçesine bağlı Kavalcık köyünde yaşayan ve bekar olduğu öğrenilen Ömer Kaya, Cuma günü sabah saatlerinde hayvan otlatmaya gitmek üzere evden ayrıldı. Akşam olunca hayvanlar kendiliğinden köye geri geldi ancak Kaya dönmedi. Bunun üzerine yakınları ve köy sakinleri ormanlık alanda aramaya başladı. Kaya'ya ulaşamayan yakınları durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. Ormanlık alanda arama çalışması yapan Jandarma ve AFAD ekipleri Kaya'ya ait bir ize rastlamadı. Bölgede arama çalışmaları devam ediyor.
 


- Tokat
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 04:05 Kaynak: DHA
AFAD, Tokat, Ömer Kaya, Erbaa, Güncel
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