Son Dakika Haberleri: Kayıp çoban 6 gün sonra bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kayıp çoban 6 gün sonra bulundu

1 saat önce

Tokat'ın Erbaa ilçesinde hayvan otlatmaya giden ve 6 gündür kendisinden haber alınamayan Ömer Kaya yakınları tarafın sağ olarak bulundu.

Kayıp çoban 6 gün sonra bulundu, System.String[]
Tokat'ın Erbaa ilçesinde hayvan otlatmaya giden ve 6 gündür kendisinden haber alınamayan Ömer Kaya yakınları tarafın sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Erbaa ilçesine bağlı Kavalcık köyünde yaşayan Ömer Kaya geçen hafta cuma sabahı kendisine ait hayvanları otlatmak üzere evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine AFAD ve jandarma ekipleri ormanlık alanda arama çalışması yaptı. Arama ekiplerinin yanı sıra bölgede arama yapan şahsın yakınları Kaya'yı bir çeşmenin yakınlarında buldu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Kaya, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. - TOKAT
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:16 Kaynak: İHA
Jandarma, Tokat, Ömer Kaya, Erbaa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kaymakamın oğlunun ölümünde kahreden detay: Bıçağı sakız yüzünden çekmiş Hakkari'den acı haber! Kaza kurşunuyla yaralanan askerimiz şehit oldu Zonguldak'ta hastanede iğrenç olay! Hasta refakatçiye cinsel saldırıda bulundu Hırsızlık zanlısı kadın böyle isyan etti: 4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 12:07:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayıp çoban 6 gün sonra bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]