Kayıp çoban için seferberlik ilan edildi - Son Dakika
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Kayıp çoban için seferberlik ilan edildi

22.07.2022 01:15
Kayıp çoban için seferberlik ilan edildi

Denizli'nin Kale ilçesinde sabah saatlerinde keçi otlatmaya gittikten sonra bir daha geri dönmeyen çobanın bulunması için dağlık arazide arama çalışması başlatıldı.

Kayıp çoban için seferberlik ilan edildi

Keçilerin eve dönmesinin ardından hayatından endişe edilen çoban için arama başlatıldı

DENİZLİ - Denizli'nin Kale ilçesinde sabah saatlerinde keçi otlatmaya gittikten sonra bir daha geri dönmeyen çobanın bulunması için dağlık arazide arama çalışması başlatıldı.

Kale ilçesine bağlı TOKİ Mahallesinde oturan Mustafa Erbay (69), keçileri otlatmak için sabahın erken saatlerinde dağlık alana gitti. Her gün saat 11.00'de geri eve dönen Erbay, saatler geçmesine rağmen eve gelmedi. Keçilerin ilerleyen saatlerde eve geri dönmesinin ardından Erbay'ın hayatından endişe eden yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Kayıp ihbarının yapıldığı bölgeye ulaşan AFAD ve jandarma ekiplerinin yanı sıra TRAC başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları tarafından çobanın bulunması için çalışma başlattı.

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Kaynak: İHA

Denizli, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp çoban için seferberlik ilan edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayıp çoban için seferberlik ilan edildi - Son Dakika
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