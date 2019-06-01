Kayıp çoban, köpeğinin kenarında havladığı gölette ölü bulundu

BURSA'nın İznik ilçesinde, koyunlarını otlatmak için dün sabah çıktığı evine geri dönmeyen Ahmet Sağdıç'ın (59) cansız bedeni, bulundu. Sağdıç'ın köpeği Duman'ın ısrarla kenarında havladığı gölette arama yapan ekipler, boğularak öldüğü ortaya çıkan Sağdıç'ın cesedine ulaştı.Bursa'nın İznik ilçesinde çobanlık yapan Ahmet Sağdıç, dün sabah koyunlarını otlatmak için evden çıktı. Akşam eve dönmeyen Sağdıç'ın ailesi, jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine jandarma, arama çalışması başlattı. Koyunları otlattığı bölgedeki göletin kenarında Sağdıç'ın şapkasını bulan jandarma, göletin içerisinde de ölmüş bir koyun olduğunu fark etti. Sağdıç'ın suya düşen koyunu kurtarmak için gölete girip, boğulmuş olma ihtimali üzerine yoğunlaşan jandarma, AFAD ve Deniz Polisi'ne haber verdi. Bölgeye gelen AFAD ekibi ve dalgıçlar, gölette arama çalışmaları başlattı.CESEDİN YANINDAN AYRILMADIGece boyu süren arama çalışmaları, sabah saatlerinde de devam etti. Saatlerce gölet kenarında bekleyen Ahmet Sağdıç'ın 'Duman' adlı köpeği ise bir noktada ısrarla havladı. Bunun üzerine ekipler, çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırdı. Mudanya'dan gelen Deniz Polisi'nin de destek verdiği aramada Ahmet Sağdıç'ın cansız bedeni bulundu.Boğularak öldüğü belirlenen Sağdıç'ın sopasını elinde sıkıca tuttuğu görüldü. Cesedi kıyıya çıkarılan Sağdıç'ın başından köpeğinin ayrılmaması ise herkesi duygulandırdı.

- İznik