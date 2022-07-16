Kayıp çoban ölü bulundu - Son Dakika
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Kayıp çoban ölü bulundu

16.07.2022 09:05
Kayıp çoban ölü bulundu

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde kayıp olan çoban ölü bulundu.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde kayıp olan çoban ölü bulundu.

İddiaya göre, küçükbaş hayvanlara çobanlık yapan Abdullah Delikçi'den (70) haber alamayan yakınları jandarmaya ihbarda bulundu.

İhbarı alan Çamlıyayla Jandarma ekipleri kayıp çobanı aramaya başladı.

Mersin Büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri ile birlikte arama çalışması yapan jandarma, kayıp çobanı 50 metre yüksekten kayalıklara düşmüş halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Çobanın cesedi incelemek üzere adli tıp kurumuna götürüldü.

Jandarmanın olayla ilgili incelemesi devam ediyor. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Çamlıyayla, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp çoban ölü bulundu - Son Dakika

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