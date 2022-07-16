Mersin Büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri ile birlikte arama çalışması yapan jandarma, kayıp çobanı 50 metre yüksekten kayalıklara düşmüş halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Çobanın cesedi incelemek üzere adli tıp kurumuna götürüldü.

Kaynak: İHA

Çamlıyayla, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kayıp çoban ölü bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.