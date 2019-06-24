Son Dakika Haberleri: KAYIP ÇOBANI ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
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KAYIP ÇOBANI ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

21 dakika önce

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde hayvan otlatmaya giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan Ömer Kaya'nın (43) bulunması için AFAD ve jandarma ekiplerinin başlattığı arama çalışması devam ediyor.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde hayvan otlatmaya giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan Ömer Kaya'nın (43) bulunması için AFAD ve jandarma ekiplerinin başlattığı arama çalışması devam ediyor. Erbaa ilçesine bağlı Kavalcık köyünde yaşayan ve bekar olduğu öğrenilen Ömer Kaya geçen Cuma günü sabah saatlerinde kendisine ait hayvanları otlatmak üzere evden ayrıldı. Akşam hayvanlar kendiliğinden köye döndü, ancak Kaya geri dönmedi. Köylüler kendi imkanlarıyla ormanlık alanda arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarından sonuç alamayan köylüler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Dün jandarma ve AFAD ekipleri ormanlık alanda arama çalışmalarına başladı. Arama çalışmalarından sonuç alamayan ekipler havanın kararmasıyla birlikte arama çalışmalarına ara verdi. Ekipler bugün sabah saatlerinden itibaren Kaya'nın bulunması için arama çalışmalarına yeniden başladı. Bölgede arama çalışmaları devam ediyor.
KAYIP ÇOBANI ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:02 Kaynak: DHA
AFAD, Jandarma, Ömer Kaya, Erbaa, Güncel
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