MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde dünden beri kayıp olan Abdullah Delikçi'nin (70) cesedi bulundu. Delikçi'nin hayvanlarını otlatırken yaklaşık 50 metreden düşerek öldüğü belirlendi.
İlçede çobanlık yapan Abdullah Delikçi, dün küçükbaş hayvanları otlamak için çıktığı evine akşam dönmedi. Delikçi'ye telefonla ulaşamayan yakınları, jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu. Jandarmanın bir gün boyunca aradığı Delikçi'nin 50 metre yüksekliğindeki kayalıkların dibinde cesedine ulaşıldı.Kayalıklardan düştüğü belirlenen Abdullah Delikçi'nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Kayıp çobanın cesedi bulundu - Son Dakika