Kayıp çobanın cesedi bulundu - Son Dakika
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Kayıp çobanın cesedi bulundu

16.07.2022 11:11
Kayıp çobanın cesedi bulundu

MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde dünden beri kayıp olan Abdullah Delikçi'nin (70) cesedi bulundu.

MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde dünden beri kayıp olan Abdullah Delikçi'nin (70) cesedi bulundu. Delikçi'nin hayvanlarını otlatırken yaklaşık 50 metreden düşerek öldüğü belirlendi.

İlçede çobanlık yapan Abdullah Delikçi, dün küçükbaş hayvanları otlamak için çıktığı evine akşam dönmedi. Delikçi'ye telefonla ulaşamayan yakınları, jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu. Jandarmanın bir gün boyunca aradığı Delikçi'nin 50 metre yüksekliğindeki kayalıkların dibinde cesedine ulaşıldı.

Kayalıklardan düştüğü belirlenen Abdullah Delikçi'nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayıp çobanın cesedi bulundu - Son Dakika

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