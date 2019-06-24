Kayıp çobanın cesedi dağlık alanda bulundu
1 saat önce
KONYA'nın Güneysınır ilçesinde dünden bu yana kendisinden haber alınamayan çoban Mevlüt Doğan (65), dağlık alanda ölü bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:25 Kaynak: DHA
KONYA'nın Güneysınır
ilçesinde dünden bu yana kendisinden haber alınamayan çoban Mevlüt Doğan (65), dağlık alanda ölü bulundu. Doğan'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.
Güneysınır ilçesi Kurukavak Mahallesinde çoban Mevlüt Doğan, dün sabah saatlerinde koyun otlatmak için evinden ayrıldı. Akşam eve dönmeyen Doğan'ın yakınları jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma
ve AFAD
ekipleri dün 19.30'da bölgede arama çalışmalarına başladı. Ekipler, bu sabah 10.30 sıralarında kayıp olarak aranan Mevlüt Doğan'ın cansız bedenini koyun otlattığı dağlık alanda buldu. Doğan'ın cansız bedeni Güneysınır Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Mevlüt Doğan'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Konya
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