Son Dakika Haberleri: Kayıp çobanın cesedi dağlık alanda bulundu
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Kayıp çobanın cesedi dağlık alanda bulundu

1 saat önce

KONYA'nın Güneysınır ilçesinde dünden bu yana kendisinden haber alınamayan çoban Mevlüt Doğan (65), dağlık alanda ölü bulundu.

Kayıp çobanın cesedi dağlık alanda bulundu, System.String[]
KONYA'nın Güneysınır ilçesinde dünden bu yana kendisinden haber alınamayan çoban Mevlüt Doğan (65), dağlık alanda ölü bulundu. Doğan'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.
Güneysınır ilçesi Kurukavak Mahallesinde çoban Mevlüt Doğan, dün sabah saatlerinde koyun otlatmak için evinden ayrıldı. Akşam eve dönmeyen Doğan'ın yakınları jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ve AFAD ekipleri dün 19.30'da bölgede arama çalışmalarına başladı. Ekipler, bu sabah 10.30 sıralarında kayıp olarak aranan Mevlüt Doğan'ın cansız bedenini koyun otlattığı dağlık alanda buldu. Doğan'ın cansız bedeni Güneysınır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Mevlüt Doğan'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


- Konya
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:25 Kaynak: DHA
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