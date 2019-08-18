Son Dakika Haberleri: Kayıp çobanın cesedi tarlada bulundu
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Kayıp çobanın cesedi tarlada bulundu

1 saat önce

ESKİŞEHİR'in Beylikova ilçesinde, koyunlarını otlatmak için araziye çıkan ve dönmeyen çoban Abdullah Öncel'in (37) tarlada cesedi bulundu.

Kayıp çobanın cesedi tarlada bulundu, System.String[]
ESKİŞEHİR'in Beylikova ilçesinde, koyunlarını otlatmak için araziye çıkan ve dönmeyen çoban Abdullah Öncel'in (37) tarlada cesedi bulundu.
Olay, Beylikova ilçesine bağlı Akköprü Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk babası Abdullah Öncel, dün koyunlarını otlatmak için araziye çıktı. Öncel'den bir daha haber alamayan yakınları, meraklanarak sabah saatlerinde kendisini aramaya çıktı. Öncel'in bir tarla yakınlarında cansız bedeni bulundu. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Öncel'in cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


Beylikova, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 02:49 Kaynak: DHA
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