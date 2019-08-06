Kayıp çocuğu arama çalışmaları devam ediyor
1 saat önce
Kayıp çocuğu arama çalışmaları devam ediyorAĞRI - Ağrı Merkez Çukurçayır (Yekmal) Köyünde ikamet eden ve kendisinden üç gündür haber alınamayan Ahmet Yasin Batgın'ı (15), arama çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:31 Kaynak: İHA
Kayıp çocuğu arama çalışmaları devam ediyor
AĞRI - Ağrı Merkez Çukurçayır
(Yekmal) Köyünde ikamet eden ve kendisinden üç gündür haber alınamayan Ahmet Yasin
Batgın'ı (15), arama çalışmaları devam ediyor.
Ailenin kayıp haberi vermesi üzere başlayan arama çalışmaları, aralıksız devam ediyor. Jandarma
ve emniyet birimlerine bağlı ekipler Ağrı şehir merkezinde arama çalışmalarını sıklaştırırken, çocuğun gitme ihtimali olan yerler aranıyor.
Öte yandan AFAD
ekipleri de köy ve köy çevresinde kayıp çocuğu arama çalışmalarına devam ediyor. Köy çevresindeki dere yatakları ve çalılık alanları didik didik arayan ekipler şu ana kadar her hangi bir ize rastlayamadı.
Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takibe aldı Borcu bitmeyen telefon artık ikinci kişiye satılamayacak Oyuncu Mehmet Aslantuğ'un oğlunun arabada verdiği poza tepki yağdı