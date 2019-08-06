Son Dakika Haberleri: Kayıp çocuğu arama çalışmaları sürüyor
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Kayıp çocuğu arama çalışmaları sürüyor

2 saat önce

Ağrı'da hafta sonu bakkala gitmek için evinden ayrıldıktan sonra kaybolan 15 yaşındaki çocuk için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

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Ağrı'da hafta sonu bakkala gitmek için evinden ayrıldıktan sonra kaybolan 15 yaşındaki çocuk için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor
Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:15 Kaynak: AA
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