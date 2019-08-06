Kayıp çocuğu arama çalışmaları sürüyor
2 saat önce
Ağrı'da hafta sonu bakkala gitmek için evinden ayrıldıktan sonra kaybolan 15 yaşındaki çocuk için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.
Ağrı Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:15 Kaynak: AA
'da hafta sonu bakkala gitmek için evinden ayrıldıktan sonra kaybolan 15 yaşındaki çocuk için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor
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